Stade Rennais, OL - Mercato : le tandem Genesio - Maurice débarque sur le dossier Lacazette !

Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa, le Stade Rennais n'a certes pas réussi à retourner la situation en allant chercher la qualification pour la C1 mais les Bretons ont au moins eu le mérite de poursuivre sur leur dynamique continentale.

Désormais, les Rouge et Noir vont se mettre en quête d'un nouveau buteur à associer à Martin Terrier et Gaëtan Laborde afin de passer un cap sur la scène européenne. Comme révélé par l'insider Mohamed Toubache-Ter, Rennes a bien l'intention d'être ambitieux … quitte à empiéter sur les plates-bandes de l'OL pour leur priorité estivale.

En effet, l'ancien directeur de la com' du SCO Angers a laissé entendre que le tandem composé de Bruno Genesio et Florian Maurice tentait de convaincre Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Arsenal, de rejoindre l'Ille-et-Vilaine. S'il est vraiment marqué Lyon, l'attaquant des Gunners est très proche de son ancien coach et du directeur sportif rennais. La menace est donc sérieuse pour l'OL.

Alexandre Corboz

Rédacteur