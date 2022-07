Stade Rennais, OL - Mercato : Samuel Umtiti à Rennes, Genesio ne dit pas non...

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Présent hier en conférence de presse, Bruno Genesio a fixé ses priorités du Mercato au Stade Rennais. S'il souhaite quatre à cinq joueurs pour cet été, l'ancien coach de l'OL a d'abord pour besoin urgent de renforcer sa défense.

« On a besoin de deux défenseurs centraux »

« On avait déjà l'ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham, maintenant on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée (Omari est out sur le début de préparation, NDLR). On a Loïc (Badé) qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu'on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu'un seul », a-t-il glissé, confirmant aussi son désir de recruter un nouveau numéro 1 d'expérience dans les buts à la place d'Alfred Gomis : « On l'a vu avec Florian pendant les vacances, dans une discussion très franche, courtoise et enrichissante, c'était important pour nous de l'écouter et de lui expliquer notre décision ».

« Les joueurs de très haut niveau nous intéressent »

S'il n'a pas envie de citer de nom et laisse à Florian Maurice le soin de régler le recrutement, Bruno Genesio a quand même reconnu à demi-mots être intéressé par Samuel Umtiti (FC Barcelone) pour qui des discussions sont menées : « C'est un joueur que je connais parfaitement, je l'ai eu à la formation et chez les pros à Lyon, ça crée des liens. Vous connaissez tous son histoire, ses qualités, les déboires qu'il a eus l'année dernière, mais ça reste un joueur de très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau nous intéressent. »

