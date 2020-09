Stade Rennais, OL – Mercato : Une première offre serait partie pour Simakan (RC Strasbourg)

L'intérêt du Stade Rennais pour Mohamed Simakan se précise. Selon Marc Mechenoua, ancien journaliste à L'Equipe, notamment, l'actuel leader dela L1 est même passé à l'attaque.

Strasbourg demanderait 20 M€

« Rennes a sondé Strasbourg pour Mohamed Simakan. Une offre orale de 14 millions d’euros + bonus a été faite. Refus du RCSA qui demande 20 millions d’euros pour son jeune défenseur », révèle en effet Mechenoua sur son Twitter. Après avoir vu Axel Disasi (Monaco) et Mohammed Salisu (Southampton) lui échapper, Rennes semble donc déterminé à recruter le natif de Marseille. Mais pour cela, il faudra mettre le prix. Et devancer la concurrence, l'OL et l'Atalanta, notamment, ciblant aussi le joueur, approché par le Milan AC au début de l'été.