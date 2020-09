Stade Rennais, OM – Mercato : la ferme mise au point de Mbaye Niang sur sa situation

Depuis ces derniers jours, et notamment sous l'impulsion du journaliste du Canal Football Club Pierre Ménès, le cas Mbaye Niang est revenu au centre des discussions au Stade Rennais. L'attaquant sénégalais était annoncé en froid avec Julien Stéphan et plus que jamais sur le départ.

Néanmoins, par le biais d'un communiqué ce soir, le buteur du club breton a tenu à mettre les choses au point. « Je n'avais aucune envie de m'exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s'expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j'ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais », assure Niang.

Toujours flou sur le Mercato

En revanche, l'attaquant sénégalais n'assure pas pour autant que son avenir est lié au Stade Rennais. « Je ne sais pas comment va se terminer le Mercato mais aujourd'hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu'on me demande », conclut le joueur.