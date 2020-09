Stade Rennais, OM - Mercato : Niang un peu plus poussé vers la sortie ?

Le Stade Rennais carbure en ce début de saison. Après un match nul inaugural contre le LOSC, les hommes de Julien Stéphan ont appuyé sur le champignon et occupent la tête du classement de L1 suite à leur brillant succès aux Costières (ex aequo avec l’AS Monaco et Lille, 7 points).

Face au Nîmes Olympique, Sehrou Guirassy a crevé l’écran. Débarqué cet été du SC Amiens, l’attaquant de 24 ans a inscrit son premier doublé sous ses nouvelles couleurs. À l’aise dans son rôle de point d’appui devant, l’intéressé s’est distingué par sa capacité à garder les ballons et ainsi faire souffler son équipe, souvent déstabilisée par le pressing harassant des Crocos.

Guirassy n'est pas encore à 100 %

« Il confirme ce que l’on espérait qu’il puisse nous apporter, s’est félicité l’entraîneur du Stade Rennais dans L’Équipe. Il a été consistant dans tous les domaines, que ce soit dans le jeu de corps, dans la maîtrise technique dos au jeu, le fait d’être décisif. Dans son apport global pour le collectif, il a fait un gros match. Il n’est pas encore à 100 %, mais il est allé au bout de lui- même. »

Bourigeaud voit déjà loin avec lui

Guirassy a-t-il déjà fait oublier M’Baye Niang, absent dans le Gard et sur le départ du SRFC ? « C’est un joueur qui va être important pour nous, il l’a montré, a souligné Benjamin Bourigeaud, lui-même auteur d’une entrée décisive (1 passe et 1 but). On est en train de construire une histoire de groupe, la saison sera longue et c’est important de faciliter l’intégration des nouveaux. »