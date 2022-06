Stade Rennais, OM - Mercato : un Rouge et Noir plutôt que Milik pour la Juventus Turin ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Après sa saison exceptionnelle, achevée avec 21 buts et 7 passes décisives au compteur en 46 matches toutes compétitions confondues, Martin Terrier s'attendait certainement à des contacts avec des clubs étrangers. Mais peut-être pas avec d'aussi grands...En effet, non seulement Liverpool songe à lui en cas de départ de Sadio Mané mais, en plus, la Juventus Turin se penche sur son cas !

Dans le cas de la Vieille Dame, ce serait davantage pour jouer les doublures de Dusan Vlahovic dans l'axe car l'entraîneur, Massimiliano Allegri, ne joue pas avec des ailiers. La piste Terrier entre directement en concurrence avec celle du Marseillais Arkadiusz Milik, suivi depuis l'époque où il jouait au Napoli. Le Polonais viendrait également pour seconder le buteur serbe. Plus polyvalent, plus jeune, Terrier a une belle carte à jouer. Reste à savoir si le plaisir de jouer dans un grand club atténuerait le fait de débuter une nouvelle saison dans la peau d'un remplaçant...

#MERCATO📱|| La Juventus suit de près la situation de Martin Terrier du Stade Rennais.



Aaron Ramsey pourrait être inclus dans le deal afin de faire baisser le prix de l’ailier gauche français. pic.twitter.com/UFXopr4i5b — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 2, 2022

Pour résumer Auteur d'une saison 2021-22 sensationnelle avec le Stade Rennais, Martin Terrier est dans le viseur de Liverpool mais également de la Juventus Turin, qui pourrait le préférer au Marseillais Arkadiusz Milik pour seconder Dusan Vlahovic.

Raphaël Nouet

Rédacteur