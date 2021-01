Stade Rennais : performances, grosse tête, Mercato... Les dernières vérités de Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Sa progression éclair

« Je viens de très loin. Je n'aurais jamais pensé arriver là aujourd'hui. Voir ma famille avec le sourire aujourd'hui ça fait plaisir. »

Sûr de ne pas prendre le melon

« Les éloges, ça fait plaisir. Après mon père me rappelle toujours d'où on vient. Comme je suis quelqu’un à l'écoute. Je ne vais pas prendre la grosse tête. Je suis un bon gamin. Je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. »

Son nouveau statut en Ligue 1

« On me regarde plus. Je suis plus étudié. On me met plus de coups violents mais il faut s'adapter et ne pas s'énerver. Certains essaient mais je sais, donc je fais plus attention. »

Sa marge de progression

« En temps normal je suis un petit dribbleur, mais il y a des zones où il faut faire moins de dribbles. Il faut que je progresse. »

Le Mercato évoqué l'été prochain

« Ca fait plaisir quand un grand club s'intéresse à toi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais, on va attendre la fin de saison et ensuite on se mettra autour de la table et on pèsera le pour et le contre. »