Stade Rennais : Pinault prépare un Mercato calme et affiche un rêve fou

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais a de l’ambition. Malgré un petit coup de mou en fin d’année civile, l’équipe drivée par Bruno Genesio sait jouer des coudes avec les cadors du championnat et s’attend à reprendre sa marche en avant dès 2022. François-Henri Pinault y croit dur comme fer, lui qui ne cache pas ses ambitions dans le film « Au Fer Rouge » récemment dévoilé et diffusé par la chaîne TVR jusqu’au 2 janvier pour le plus grand bonheur des supporters. Ces derniers connaissent désormais son rêve absolu.

« Il faut rester humble, ça fait partie des valeurs de ce club. Mais il faut avoir de l’ambition aussi [...] Tout le monde a le droit de rêver, tout le monde doit rêver [...] Moi ce serait une Coupe d’Europe quand même ! Et une autre Coupe de France, a dévoilé l'homme fort du Stade Rennais. Un Stade de France en Rouge et Noir, ça a de la gueule quand même ! »

Par ailleurs, L’Équipe confirme que le mercato devrait être calme cet hiver en Bretagne. Par exemple, Serhou Guirassy n’envisage pas de départ. Pour Matthis Abline et Andy Diouf, un prêt pourrait être « en réflexion ». Du côté de Metehan Guclu, cela pourrait bouger également comme déjà évoqué ce mardi.