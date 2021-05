Stade Rennais , PSG - Mercato : Camavinga à Paris, ça chauffe !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est le début du feuilleton. Et personne ne sait quand il va prendre fin. On parle ici du futur transfert du milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui, à un an du terme de son contrat, affole les plus grands clubs européens. L'intérêt du Bayern Munich ? On savait. L'envie du club breton de garder son joueur une saison de plus, et le faire prolonger ? On savait également. Le Real Madrid ? Le club merengue serait toujours à l'affût.

Mais selon l'Equipe, le PSG, et notamment Leonardo, le directeur sportif, vient d'accélérer dans le dossier. Depuis dimanche, et paraît-il, une discussion assez poussée entre le Brésilien et Florian Maurice, son homologue à Rennes.

À Paris, et on reprend les propos de l'Equipe, "on songerait à proposer des joueurs pour faire baisser le prix de la transaction avec Rennes, qui cherchera un milieu expérimenté pour compenser le départ possible de Steven Nzonzi, un joueur aux émoluments importants (5 M€ annuels), prêté par l'AS Rome jusqu'en fin de saison. La pépite bretonne (18 ans) est dans le viseur de Leonardo, qui envisage une - grosse - recrue au milieu."

Prix de la transaction attendu par le Stade Rennais ? 60 millions d'euros. Le feuilleton ne fait que commencer....