Stade Rennais, PSG – Mercato : Camavinga agacé et prêt à claquer la porte ?

Ce jeudi matin, Ouest-France confirme l'information révélée par L'Equipe il y a deux jours : du fait de sa participation aux barrages de la Ligue Europa Conférence (19-26 août), le Stade Rennais a notifié à Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, qu'il ne libèrerait pas Faitout Maouassa, Adrien Truffert et Eduardo Camavinga pour les Jeux Olympiques.

Privé de JO, Camavinga peut-il durcir le ton ?

Si la décision peut se comprendre concernant les deux latéraux gauches de l'effectif, elle est plus délicate à digérer du côté d'Eduardo Camavinga. En effet, le quotidien local rappelle que le milieu de terrain formé à la Piverdière avait fait de « l'Euro ou des JO » l'un de ses objectifs. Ne pas disputer le premier du fait des choix de Didier Deschamps passe encore mais rater le second du fait d'une décision du club est plus difficile … Surtout dans un contexte de négociations autour de son avenir.

Comme dans le même temps le Stade Rennais a imposé à Eduardo Camavinga de signer un nouveau contrat au delà de juin 2022 pour rester au club la saison prochaine, les prochaines discussions entre les deux parties s'annoncent tendues...