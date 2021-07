Stade Rennais, PSG - Mercato : coup de théâtre pour Camavinga !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

En fin de contrat en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne devrait pas prolonger son contrat avec son club formateur. Un départ cet été ou l'été prochain est donc à l'ordre du jour pour le milieu de terrain français, qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Manchester United depuis plusieurs semaines.

Eduardo Camavinga Credit Photo - Icon Sport

Mais à en croire les informations du journaliste du Telegraph, James Ducker, les pensionnaires d’Old Trafford estimeraient qu'Eduardo Camavinga souhaiterait rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid à l'été 2022, date où son contrat avec le club Rouge et Noir expirera.

#MUFC believe Eduardo Camavinga has set his heart on a move to Spain over the next 12 months as the club prioritise the recruitment of a centre-half and the cautious pursuit of Raphael Varane this summer. Scroll down - first part of piece on Trippier https://t.co/HOgMgcdlVQ