Stade Rennais, PSG - Mercato : dénouement rapide pour Camavinga ?

Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Partira, partira pas ? Alors que les rumeurs persistent sur un possible transfert, et notamment au PSG, le milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, demeure en Bretagne. Pour combien de temps ? Compliqué de le dire. Mais en attendant le 31 août, minuit, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a admis que la situation était à ce jour pénible à vire.

"Sincèrement, on n’a aucune info dans un sens ou dans l’autre. Je sais que c’est une situation difficile pour lui, comme pour le club et moi. Il ne reste plus longtemps à attendre pour voir l’issue du feuilleton qui nous a animé tout au long de ce mercato. Ce sont des périodes compliquées pour les joueurs, les entraîneurs et les clubs. Eduardo en a aussi souffert. On espère un dénouement heureux pour tout le monde."