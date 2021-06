Stade Rennais, PSG – Mercato : Maurice a passé la seconde dans le dossier Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Déjà assuré des départs de Clément Grenier et de Steven Nzonzi, le Stade Rennais fait encore son possible pour retenir Eduardo Camavinga. Reste que le dossier de l'international tricolore est complexe, lui qui ne sera pas conservé s'il ne prolonge pas son contrat arrivant à échéance en 2022. Sur ce dossier, les prochaines semaines seront déterminantes.

Si la décision du club breton de priver « Cama » de Jeux Olympiques peut incontestablement peser dans la balance, cette décision prise par le board rennais n'a pas provoqué la rupture des discussions avec les représentants du joueur de 18 ans.

En effet, d'après Ouest-France, les discussions avec le Stellar Group (qui gère les intérêts d'Eduardo Camavinga) « se poursuivent et même s’accentuent, alors que la jeune pépite est en vacances »., On devrait y voir plus clair à la reprise de l'entraînement à la Piverdière dans dix jours (29 juin).