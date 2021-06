Stade Rennais, PSG - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Présent ce lundi sur le plateau de Pleine Lucarne, Florian Maurice a fait le point sur les dossiers chauds du mercato rennais. Le directeur sportif de Rennes a notamment évoqué le cas d'Eduardo Camavinga, en fin de contrat en juin 2022 et courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester United. Selon ses dires, le club Rouge et Noir n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec le jeune milieu de terrain français pour sa prolongation de contrat. Et aucun club n’aurait encore adressé de proposition sur le bureau du président du Stade Rennais, Nicolas Holveck. Pour rappel, RMC Sport a fait savoir dimanche que les Red Devils allaient rencontrer la semaine prochaine Eduardo Camavinga, qui donnerait toujours sa priorité au PSG.

Ouest France révèle aussi que, poyr remplacer Camavinga, « le jeune international suédois évoluant dans le championnat danois actuellement, Jens Cajuste (21 ans) intéresse particulièrement le club », ce qu'a confirmé Maurice, lequel « souhaiterait même finaliser l’affaire rapidement », selon le quotidien régional. Cajuste (1,88) est international suédois (5 sélections. D'origine américaine, il a disputé 39 matches cette saison avec Midtjylland, son club danois, où il est sous contrat jusqu'en 2023. Actuellement présent à l'Euro, Cajuste n'a joué que 6 minutes depuis le début de la compétition. C'était lors du premier match de la Suède, contre l'Espagne (0-0).

