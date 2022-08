Stade Rennais, PSG - Mercato : une autre piste en L1 avait été explorée avant Kalimuendo

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Après plusieurs jours de négociations, le Stade Rennais est parvenu à un accord avec le PSG pour le transfert d'Arnaud Kalimuendo. Les Rouge et Noir vont verser 25 M€, bonus compris, au club de la capitale. Leeds United et l'OGC Nice étaient également très chaud pour recruter le joueur prêté au RC Lens ces deux dernières saisons mais l'intéressé avait donné sa parole au club breton, dont il trouve le projet sportif plus solide.

L'Equipe assure dans son édition du jour qu'avant Kalimuendo, Rennes a sondé Montpellier pour sa révélation Elye Wahi (19 ans, 10 buts en 2021-22). Mais le MHSC réclamait 25 M€, ce qui refroidit le SRFC. C'est pourtant la même somme qu'il s'apprête à verser au PSG. Mais Kalimuendo a déjà deux saisons pleines de L1 dans les jambes, contrairement à Wahi, ce qui a fait la différence.