Stade Rennais, PSG, Real Madrid - Mercato : Camavinga prend un nouveau tournant pour son avenir !

Eduardo Camavinga (18 ans) adore le contrepied. Pas plus tard que la semaine dernière, le milieu du Stade Rennais a expliqué en conférence de presse qu’il n’était pas contre l’idée de prolonger son contrat qui expire en juin 2022.

« Si une prolongation est possible ? Il me reste deux ans de contrat et on aura le temps de rediscuter de tout ça, a-t-il affirmé avec le sourire aux lèvres. Si c'est dans les tuyaux ? Je n'ai rien dit (sourire). Il y aura des discussions. Après, prolonger, oui, le Stade Rennais est mon club formateur et rester ici, ça me fait plaisir. Si c'est un souhait de prolonger ? On verra (sourire). »

Zahavi rôde autour de Camavinga

Les sourires incessants de Camavinga cachaient sans doute un nouveau contrepied. Selon Foot Mercato, le jeune milieu du Stade Rennais a décidé de se séparer de Moussa Sissoko pour être uniquement représenté par son père Celestino. « Les influents Jorge Mendes ainsi que Jonathan Barnett sont prêts à saisir l'opportunité, poursuit FM. Le nom de Pini Zahavi revient également. » Pour mémoire, l’Israélien avait été un intermédiaire important dans le transfert de Neymar au PSG au mercato d’été 2017.