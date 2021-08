Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Vainqueur du Torino (1-0) hier, le Stade Rennais a bien conclu sa campagne de préparation à un peu plus d'une semaine de l'ouverture de la Ligue 1 le dimanche 8 août prochain face au RC Lens (13h). Face aux Sang et Or, Bruno Genesio envisage d'ailleurs de convoquer Eduardo Camavinga (18 ans), même si le milieu breton est annoncé en partance.

Bien que son président Nicolas Holveck a annoncé que l'international tricolore devrait soit prolonger son contrat cet été soit être vendu, le coach des Rouge et Noir n'entend pas se passer sciemment d'une arme importante de son effectif.

« Eduardo est sous contrat, donc pour moi, il est utilisable »

« Eduardo est sous contrat, donc pour moi, il est utilisable. On attend la suite des événements sereinement », a affirmé Bruno Genesio à Ouest-France. L'ancien coach de l'OL sent d'ailleurs son joueur dans de bonnes dispositions : « Je le trouve plus détendu, c’est plutôt bon signe. Il a eu du mal dans sa préparation, je pense qu’il a été un petit peu perturbé. Là, je trouve qu’il a retrouvé de l’allant, la joie de s’entraîner, de travailler, et il retrouve petit à petit son jeu. Avec ce qu’il a déjà réalisé à 18 ans, il ne peut pas avoir perdu son talent du jour au lendemain. C’est donc qu’il y a des choses parasites qui l’ont perturbé l’année dernière, et empêché de faire une saison meilleure ».

Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United, Eduardo Camavinga n'a pas encore reçu les offres susceptibles de le faire plier bagage. Dans ces conditions, le Stade Rennais a tout intérêt de continuer à le mettre en vitrine plutôt que de le blacklister ou de se pénaliser inutilement. Reste à savoir si le jeune milieu de terrain sera dans la liste bretonne pour le barrage de Ligue Europa Conference (19 – 26 août).