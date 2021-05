Stade Rennais, PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Camavinga !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga, grand espoir du football français, est courtisé notamment par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui selon les informations du journal L'Equipe, aurait accélérer sur le dossier ces derniers jours par le biais de son directeur sportif, Leonardo.

Interrogé par Ouest-France, Nicolas Holveck a tenu à clarifier la situation sur l'avenir de son milieu de terrain, qui fait partie des nommés pour le titre de meilleur espoir de la saison 2020-2021 de Ligue 1. "On n’a pas du tout renoncé à le faire prolonger, malgré l’intérêt des grands clubs. Eduardo Camavinga est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu’il n’a pas pris de décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c’est tout sauf un menteur", a confié le président rennais.