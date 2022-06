Stade Rennais, RC Lens : Aguerd de retour en France fin juillet

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Tout juste après avoir quitté la Ligue 1 pour rejoindre West Ham en Angleterre pour un montant de 35 M€, Nayef Aguerd (26 ans) va très vite retrouver un club de Ligue 1. En effet, le Marocain et sa nouvelle équipe, les Hammers, se déplaceront au Stade Bollaert pour affronter le RC Lens, le samedi 30 juillet prochain, pour terminer leur pré-saison. Une affiche entre le dernier 7e de Premier League et le dernier 7e de Ligue 1. Nayef Aguerd va donc retrouver une équipe et un pays qu’il connait bien.

We will complete our preparations for the 2022/23 campaign with a pre-season match at @RCLens. pic.twitter.com/vrHAks1wB5 — West Ham United (@WestHam) June 22, 2022

Pour résumer Après son transfert à West Ham, l’ancien défenseur du Stade Rennais, Nayef Aguerd (26 ans) va revenir en France le 30 juillet pour disputer un match de pré-saison contre le RC Lens, au Stade Bollaert. Il s'agira de la dernière rencontre de préparation des deux équipes.

Adrien Deschepper

Rédacteur