Stade Rennais, RC Lens - Mercato : Badé est arrivé à Séville !

Il avait quitté le RC Lens à l'été 2021 pour rejoindre le Stade Rennais contre un montant de 17 M€. Et après une saison chez les Bretons, Loïc Badé avait rejoint lors du dernier mercato estival l'Angleterre et Nottingham Forest. Mais le défenseur central de 22 ans a cassé son prêt avec le club anglais pour changer d'air. Et justement, Loïc Badé a été aperçu en Espagne et plus précisément à Séville, où il devrait prochainement s'engager, en prêt avec OA non obligatoire, au FC Séville. Le Français devrait donc être coaché par Jorge Sampaoli dans le club andalou, lui aussi ancien pensionnaire de Ligue 1. 🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



𝐋ö𝐢𝐜 𝐁𝐚𝐝é aterriza en Sevilla para convertirse en el primer fichaje del Sevilla FC en el mercado invernal.



El francés de 22 llega en calidad de cedido con opción a compra no obligatoria de 12 Millones de euros.#SevillaFC @BesoccerSevilla pic.twitter.com/CDIIVa5UHn — Mario Míjenz García (@MarioMijenz) December 28, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur