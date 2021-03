Stade Rennais, RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : Jérémy Gélin ouvre toutes les options pour l'avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Prêté cette saison par le Stade Rennais du côté d'Antwerp (D1 belge), Jérémy Gélin a retrouvé du plaisir. Ne disposant d'aucune option d'achat, le défenseur central devrait rentrer en Bretagne l'été prochain.

Dans les colonnes de Ouest-France, Gélin a donné de ses nouvelles, lui qui est à nouveau épanoui et désormais stabilisé à son poste de prédilection. « Tu perds au change quand tu ne joues pas mais entre rester sur un banc ou jouer au foot et disputer l’Europa League dans un club qui joue les premiers rôles en Belgique… C’est une chance de jouer l’Europe. On ne sait pas si j’aurai joué ou pas si j’étais resté à Rennes, mais là, il me reste plein de choses à vivre aussi. Il n’y a pas de perte au change et que du positif à tirer de ce prêt. Je suis très heureux de pouvoir me réexprimer », a-t-il glissé.

Gélin refuse de se prendre la tête pour la suite

En fin de contrat en juin 2022, Jérémy Gélin reconnaît n'avoir qu'assez peu de contact avec les décideurs rennais (« J'ai Florian Maurice parfois par texto ») : « Je dois revenir à Rennes parce que mon contrat veut ça. Après, tout peut se passer. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Pour l’instant, je ne me fais pas d’idées arrêtées sur ce que je veux. Le foot va à 2 000 à l’heure, tu peux être à un endroit un jour et ailleurs le lendemain. Je ne m’embête pas avec ça. Mon unique objectif est de donner le maximum pour avoir le maximum d’opportunités et avoir le choix à la fin. Mon agent gère tout ça et je pense qu’il a déjà un peu regardé ce qui était possible de faire ou pas ».

Rappelons que l'été dernier, avant qu'il ne rejoigne finalement la Belgique, Jérémy Gélin avait eu quelques autres options en France, notamment au RC Lens et au RC Strasbourg.