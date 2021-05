Stade Rennais, RC Strasbourg - Mercato : Julien Stéphan a retrouvé un club (Officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Julien Stéphan ne sera pas resté longtemps loin d'un banc de touche. Après le Stade Rennais, le voici de retour au RC Strasbourg. Voici le communiqué du club alsacien.

"Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Julien Stéphan se sont mis d’accord pour un contrat de trois ans. Le Président du Racing, Marc Keller, et le nouvel entraîneur, Julien Stéphan, tiendront une conférence de presse qui aura lieu à la Meinau ce samedi 29 mai (14h30) et qui sera diffusée en direct sur la page Facebook du Racing."