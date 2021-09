Stade Rennais, RC Strasbourg - Mercato : Maurice a tenté un dernier coup tordu à Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

François Pinault a sorti le chéquier pour mettre à disposition de Bruno Genesio une équipe compétitive au Stade Rennais cette saison. L’entraîneur des Rouge et Noir ne dira pas le contraire, lui qui pouvait déjà compter sur plusieurs renforts de poids avant même d’accueillir hier soir le nouveau venu Gaëtan Laborde.

Malgré les efforts de son actionnaire et son directeur sportif Florian Maurice, il semblerait que le SRFC soit un peu court au poste de défenseur central, où seuls trois éléments de base (Aguerd, Badé et Omari) n’ont pas toujours montré que de bonnes choses en août.

Pour combler ce manque criant, L’Équipe affirme que le directeur sportif du Stade Rennais a tenté jusqu'au bout de convaincre le RC Strasbourg de lui céder Alexander Djiku. Mais le club alsacien, qui ne comptait pas lâcher son défenseur franco-ghanéen, est resté inflexible sur ses exigences, à hauteur de 20 M€. Trop élevées pour le club breton.

Il est également temps de souligner l'énorme effort financier réalisé par @fredguilbert24 qui aurait pu privilégier une destination au salaire largement supérieur à celui proposé par le Racing. Bravo à lui et merci pour ce choix ! #livercs #rcsa — Helbling Jonathan (@Jonhelbling) August 31, 2021