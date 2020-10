Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : Camavinga aiguillé vers le PSG ?

Le dossier Eduardo Camavinga occupe une partie de l’édition de AS ce vendredi. Le quotidien madrilène affirme que le milieu du Stade Rennais est LA priorité de recrutement du Real Madrid au mercato d’été 2021. Le transfert de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé passerait ainsi au second rang dans l’esprit de Florentino Pérez.

La raison est simple : Camavinga coûterait moins cher en indemnité de transfert que le champion du monde 2018. Bien qu’il fait quelques économies, notamment en terme de masse salariale, le Real Madrid souffre financièrement à cause de la crise sanitaire et doit compter ses sous.

Aussi, il n’est pas dit qu’il sera en mesure de financer l’arrivée du néo international tricolore l’été prochain. Cela pourrait faire les affaires du PSG. Intéressé lui aussi par le profil de Camavinga, Leonardo a reçu un soutien indirect de Julien Stéphan en cas de départ de son protégé en fin de saison.

« On préfère pour son bien qu’il aille dans un club là où son épanouissement sera le meilleur. Il ira là où ça sera le mieux pour lui. Si c’est encore en France, ce sera tant mieux pour le championnat. Ce qui est sûr, c’est que ce club récupérera un joueur et un homme de grande qualité », a déclaré le coach du Stade Rennais sur RMC Sport. Cette déclaration fait penser à celle de Jean-Michel Aulas, qui avait sorti en son temps qu’il préfèrerait voir Houssem Aouar renforcer les rangs du PSG plutôt qu’un autre géant européen. Sauf que ce dernier est encore aujourd’hui un joueur de l’OL.

ANALYSE / Mediapro : un fiasco prévisiblehttps://t.co/jf99E2Pved



Bon visionnage, et j'aurais aimé me tromper, car les cocus à la fin, ce seront les petits employés et les fans. Les dirigeants, eux, partent avec de gros chèques...



Keep the faith