Stade Rennais, Real Madrid, - Mercato : Endrick bientôt en France !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

On ne parle presque plus que de lui au Brésil. À seulement 15 ans, Endrick s’est déjà fait un nom en marquant peut-être le but de l’année d’un ciseau retourné en pleine lucarne il y a quelques jours. Le Real Madrid et le Stade Rennais n’avaient pas attendu ce petit bijou technique pour se mettre sur ses rangs.

Si Marca a fait savoir cette semaine que l’attaquant brésilien avait un penchant pour la Casa Blanca, le club breton pourrait marquer des points au printemps puisque l’intéressé est annoncé en France ! Sport fait en effet savoir qu’Endrick disputera le Mondial U16 de Montaigu du 12 au 16 avril.

La Canarinha est placée dans le groupe B du tournoi en compagnie de l’Angleterre, des Pays-Bas et du Japon. Pour l’anecdote, la France figure dans groupe A avec la Belgique, le Portugal et le Mexique. Sûr que certains recruteurs seront également présents à l’événement...

