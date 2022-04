Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : la mise au point de Majer sur son avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Arrivé l'été dernier au Stade Rennais en provenance du Dinamo Zagreb pour 12 millions d'euros, Lovro Majer réalise une excellente première saison sous les couleurs rennaises. Au point que le milieu offensif croate attirerait l'oeil de grands clubs européens dont le Real Madrid.

"Je ne pense pas à rejoindre un autre club"

Présent en conférence de presse avant la réception ce samedi de l'AS Saint-Etienne, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Lovro Majer s'est exprimé sur son avenir et l'intérêt que ces cadors lui porte. "C’est toujours bien à entendre mais je suis focalisé sur Rennes, je suis heureux ici. On verra ce qu’il se passera mais pour le moment je suis très heureux ici et je ne pense pas à rejoindre un autre club."

