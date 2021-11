Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : le nouveau Camavinga déjà ferré par Maurice ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Florian Maurice ne perd jamais son temps. Alors que la trêve internationale bat son plein depuis le début de la semaine, le directeur sportif du Stade Rennais a fait signer son premier contrat pro à un certain Jeanuel Belocian.

Déjà international U17, où il a déjà célébré sept sélections depuis son arrivée à Rennes en 2020, le jeune milieu de terrain est annoncé comme un futur grand. Maurice le tient d’ailleurs déjà en haute estime et décrypte son profil. Par sa polyvalence et ses valeurs extra-sportives, il ferait presque déjà penser à un certain Eduardo Camavinga.

« Il est polyvalent, plutôt milieu de terrain défensif ou relayeur, mais il peut aussi jouer en défense centrale, position qu’il occupe aujourd’hui en N3, a-t-il expliqué sur le site officiel du SRFC. Il va vite, il a une très bonne maîtrise technique, une belle qualité de passes pour ressortir les ballons et comprend très vite le jeu. Défensivement, il sait être agressif, ce qui est important pour jouer à ces postes-là. Il a surtout un très bon état d’esprit et de belles valeurs. C’est un compétiteur. Il sait où il veut aller et comment y aller. Cédric Vanoukia (entraîneur des U17 Nationaux) et Philippe Barraud (responsable du recrutement de l’Académie) l’avaient observé en Guadeloupe il y a deux ans. Maintenant, le plus dur commence. »

[#MercatoSRFC]



Premier contrat professionnel pour 𝗝𝗲𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗮𝗻 ✍



Déjà international avec les U17 🇫🇷, notre jeune milieu de terrain formé à l'Académie est le 1er fruit du partenariat entre le Stade Rennais F.C. et le club guadeloupéen du Stade Lamentinois. 🤝 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 10, 2021