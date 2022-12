Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : Majer encense Modric et vise un top club

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Lovro Majer ne joue pas beaucoup avec la Croatie. S’il a tout à fait le niveau pour faire partie de l’équipe type des Vatreni, le milieu de terrain du Stade Rennais pâtit de la forte concurrence dans l’entrejeu avec Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. « Comme tous les joueurs, j’espère être le plus possible sur le terrain. Mais on a une très bonne équipe, peut-être aussi le meilleur milieu de terrain du monde. J’attends mon heure et je suis prêt. Je pense avoir répondu aux attentes quand je suis entré », a-t-il expliqué à L’Équipe.

« Un top club, oui, on verra »

Invité à évoquer son avenir personnel après le Mondial, le joueur de 24 ans a encensé Luka Modric et semble rêver d’une carrière similaire à celle du crack du Real Madrid. « C’est toujours un leader, sur le terrain et en dehors. Il a 37 ans, il est toujours conquérant, il nous transmet son énergie, il nous montre comment on a besoin de jouer et puis il joue encore de façon incroyable, a-t-il ajouté. Mon avenir ? Cette Coupe du monde occupe tout mon esprit. Avec Rennes, si en début de saison on visait le top 4, on peut faire peut-être mieux, deuxième ou troisième. Je progresse. Un top club, oui, on verra. Là, je veux juste être le plus fort possible pour la Croatie. »

