Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : un cador anglais fait le forcing pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Battu à Marseille (0-1) dans les dernières minutes mercredi, le Stade Rennais a enchaîné une cinquième défaite pour les débuts de Bruno Genesio sur le banc. Le club breton traverse une saison terrible, loin de se dérouler comme prévu après un recrutement ambitieux pendant l'été et alors qu'il découvrait la Champions League. Cause ou conséquence, Eduardo Camavinga est moins rayonnant que la saison passée. Mais cela ne l'empêche pas de susciter les convoitises à l'étranger.

Tuchel voulait déjà Camavinga quand il était au PSG

On savait que le plus grand club espagnol (le Real Madrid) le suivait avec beaucoup d'attention. Et que le plus grand club allemand (le Bayern Munich) était également sur les rangs. Les Merengue ont longtemps semblé avoir une longueur d'avance car ils avaient les faveurs de Camavinga. Mais leurs difficultés économiques liées à la pandémie vont les contraindre à patienter jusqu'en 2022 pour l'attirer.

Seulement, d'ici là, des géants continentaux auront peut-être sauté le pas. Car outre le Bayern Munich, Chelsea serait désormais très chaud sur Camavinga. C'est le quotidien AS qui explique que l'équipe désormais dirigée par Thomas Tuchel a inscrit le nom du Rennais sur ses tablettes. Les Blues, qui ont déjà battu des records d'achats lors de la dernière intersaison, vont faire leur marché en Ligue 1 l'été prochain, aiguillés par l'ancien entraîneur du PSG. Tuchel voulait déjà Camavinga au PSG, il a gardé cette idée maintenant qu'il vit à Londres…