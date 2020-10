Stade Rennais, Real Madrid, PSG - Mercato : Holveck a un plan pour faire monter les enchères pour Camavinga

Le Stade Rennais a réalisé un recrutement XXL, dépensant sans compter afin de bien réussir ses premiers pas en Champions League. Mais l'un des plus beaux coups des Rouge et Noir n'est finalement pas un renfort. Il s'agit du maintien dans l'effectif d'Eduardo Camavinga, que convoitaient le Real Madrid et le PSG. Certes, la crise financière liée à la pandémie de Covid-19 a bien arrangé les affaires bretonnes puisqu'aucune des puissances habituelles n'a pu délier les cordons de la bourse. Mais l'essentiel est là : Camavinga sera rennais en 2020/21.

"On échange pour une prolongation"

Mais comme gouverner, c'est prévoir, le président du SRFC, Nicolas Holveck, a un plan afin que son prodige puisse le rapporter très gros l'été prochain. Il l'a dévoilé ce mardi en conférence de presse : "On échange avec Eduardo Camavinga et ses conseillés pour la prolongation de contrat. Mais également avec d’autres jeunes joueurs de l’effectif. La priorité, c’est tous les jeunes de l’effectif, pas seulement Eduardo”.

L'idée est évidemment d'éviter que le néo-international puisse partir libre à l'été 2022, si jamais il décidait de rester une saison supplémentaire en Bretagne. Mais c'est surtout qu'un joueur se vend plus cher s'il lui reste trois ou quatre années de contrat plutôt qu'une. Le PSG et le Real Madrid sont prévenus : les Rouge et Noir vont tout faire pour obtenir un très gros chèque l'été prochain !