Stade Rennais : sa rencontre avec Pinault, le Mercato... Genesio déballe tout à Pierre Ménès

A l'occasion de cette interview, Bruno Genesio a raconté son arrivée à Rennes... validé par sa rencontre avec la famille Pinault. « Flo Maurice m’a appelé pour me proposer le poste. Je suis venu sans être sûr d’accepter le job. Mais la rencontre avec François Pinault a été marquante. J’ai fait de très belles rencontres dans ma carrière, celle-ci en fait partie ».

Le technicien a également évoqué la réussite de Gaëtan Laborde, une recrue qu'il a validé à 100% : « C’était une opportunité et un choix. On cherchait un joueur capable de marquer 15 buts par saison. Et puis il y aussi l’aspect gagneur. J’avais besoin d’un leader sur et hors du terrain ». Genesio a également raconté, sans états d'âme, le départ d'Eduardo Camavinga au Real Madrid : « On se doutait qu’il partirait, vu qu’il ne voulait pas prolonger. Je ne l’ai pas connu longtemps, mais c’est un garçon extraordinaire. Travailleur, à l’écoute, respectueux. Je garde un très bon souvenir de lui. Après, c’est le foot : j’aurais préféré qu’il reste, mais respect par rapport à son comportement et ce qu’il a apporté au Stade Rennais ».

Second volet de mon entretien avec Bruno Génésio. Où le coach du @staderennais revient sur sa rencontre avec le propriétaire du club.https://t.co/C9OptkhX8O — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 16, 2021