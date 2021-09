Stade Rennais : son transfert au Real Madrid, les Bleus... Camavinga sort du silence !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Boudé par Didier Deschamps qui ne l'a pas pris du fait de ses performances récentes, Eduardo Camavinga s'est vengé avec les Espoirs en réalisant une prestation brillante contre la Macédoine du Nord (3-0). Une prestation étincelante qui fait suite à son transfert il y a trois jours au Real Madrid.

« C'est un rêve de jouer au Real Madrid »

Pour la première fois depuis son départ, l'ancien milieu du Stade Rennais s'est exprimé :« J’ai vécu ce match sereinement, même avec ce qu’il s’est passé cette semaine. J’étais content de retrouver les copains. Le transfert s’est fait plutôt rapidement. Je l’ai vécu avec beaucoup de joie, de fierté. C’est un rêve de jouer au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’ai hâte de découvrir le Bernabeu, même s’il faudra attendre un peu car il est encore en travaux ».

« Je n'ai pas tout fait pour être avec l'équipe de France A »

Concernant sa nouvelle absence chez les A, alors qu'il y a de nombreux blessés, « Cama » a aussi fait amende honorable : « En sélection, il faut donner le meilleur de soi-même. Que je sois à Rennes, au Real Madrid, ou ailleurs, mon rôle est d’apporter mon expérience à l’équipe. Cela ne change rien du tout (…) Il faut être à 100 %. Il faut se dire que je n’ai pas tout fait pour être avec les A. Je prends cette expérience avec les A à cœur, car c’est l’équipe de France. Et je vais me donner à fond sur le terrain pour remonter. Tout joueur rêve d’être avec les A, mais il faut faire les choses étape par étape. Finir avec l’équipe, rentrer à Rennes, prendre mes affaires, arriver au Real, et faire petit à petit ma place, ensuite, on pensera aux A ».