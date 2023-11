Stade Rennais : Stéphan arrive avec deux renforts, rebondissement pour Maurice ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais est en plein boom. Suiet au départ de Bruno Genesio, Julien Stéphan a été nommé c e week-end afin d’assurer un intérim durable de sept mois cette saison. L’ancien coach du RC Strasbourg en dira plus cet après-midi en conférence de presse (14h) mais son staff technique s’affine déjà.

Maurice attend ses indemnités

Si Olivier Sorin est maintenu au poste d’entraîneur des gardiens, L’Équipe nous apprend que Stéphan sera accompagné de Denis Zanko (45 ans) comme adjoint et de Rudi Cuny en tant qu’analyste vidéo. Au sujet de Florian Maurice, on se dirige vers un départ... sous réserve de s’entendre avec ses employeurs sur les modalités de la rupture. S’il y parvient, ce qui ne serait pas encore le cas à l’instant T, il ne sera plus au Stade Rennais dans d’assez brefs délais.

