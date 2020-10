Stade Rennais : Stéphan va tenter de relancer un autre joueur que Niang

Annoncé en Espagne durant une bonne partie de l'été, Clément Grenier est toujours à Rennes. Où ses chances de redevenir titulaire, comme en 2018/19, sont des plus minces. Mais l'ancien Lyonnais pourrait profiter de la multiplication des matches lors des prochaines sorties pour revenir au premier plan. Sans doute même dès demain à Dijon, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, Steven Nzonzi étant suspendu.

Un avenir en sentinelle ?

« La réalité, depuis plusieurs mois, est celle-ci : à 29 ans et à un an de la fin de son contrat, Clément Grenier voit son horizon bouché par l’émergence d’Eduardo Camacinga, l’arrivée de Steven Nzonzi ou le volume de Benjamin Bourigeaud. Il est victime de ses propres manques, aussi : après une première saison aboutie (33 matches de L1, 2 buts, 6 passes décisives), sa deuxième a été très quelconque (11 matches de L1, 1 but) et personne ne l’aurait retenu s’il avait trouvé, cet été, un projet qui lui convienne. »

« Mais le mercato ne lui a pas offert de porte de sortie attrayante et il est toujours là. Il pourrait même commencer la rencontre à Dijon demain soir en sentinelle. C’est à ce poste qu’il a été titularisé vendredi dernier contre Lorient, en amical (2-0). Il s’imagine bien continuer sa carrière dans ce rôle. Et Steven Nzonzi, mobilisé avec les Bleus durant la fenêtre internationale, est suspendu ce week-end. « Ce mercato s’est enfin terminé, « Clem » est à disposition, il est là et bien là, et c’est très bien comme ça », a relevé l’entraîneur rennais, hier midi, en conférence de presse, sans rien dévoiler de ses intentions. »