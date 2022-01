Stade Rennais : un cadre et une pépite pourraient rempiler, un départ en négociations

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Jonas Martin semble plutôt partant pour prolonger l’aventure avec le Stade Rennais. C’est la récente révélation du journaliste Thomas Rassouli à France Bleu Armorique au sujet du milieu de terrain. Le club breton devra néanmoins trouver un terrain d’entente avec le joueur de 31 ans, la durée du futur contrat pouvant être un élément important dans les négociations.

Foot Mercato ajoute que l'international tricolore U19 Loum Tchaouna va prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Le jeune attaquant sera désormais lié au club breton jusqu'en juin 2025. Par ailleurs, un départ pourrait être acté rapidement au Stade Rennais.

Selon Ouest France, le SRFC confirme des contacts avec Le Havre pour un prêt sans option d’achat de Matthis Abline mais le club temporise en raison du contexte sanitaire et des éventuelles absences liées au Covid. On peut également penser que le manque actuel de tranchant des attaquants phares de Bruno Genesio (Laborde, Guirassy et Terrier) pourraient entrouvrir la porte de l’équipe fanion au jeune avant-centre de 18 ans.

Info : l'internatinal tricolore U19 Loum Tchaouna va prolonger son contrat avec le Stade Rennais. L'attaquant rennais sera désormais lié au club breton jusqu'en juin 2025. pic.twitter.com/0Qmi6eBBV3 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 10, 2022