Stade Rennais : une recrue se précise en janvier, Genesio valide le départ de Juninho à l’OL

Juninho a lancé un pavé dans la mare mercredi soir. Sur les ondes de RMC Sport, avec Jérôme Rothen aux manettes, le directeur sportif de l’OL a annoncé son départ en fin de saison après trois années pleines et exigeantes sur le plan mental. Bruno Genesio comprend son choix.

« Je ne pense pas que ce soit particulier à Lyon, a commenté le coach du Stade Rennais en conférence de presse. C’est un métier difficile, que ce soit directeur sportif, entraîneur ou président. On est sans cesse exposé, évalué, jugé, critiqué. Ce ne sont pas des métiers de tout repos, je peux comprendre que ça puisse lasser à un moment donné. Ce n’est pas particulier à Lyon, c’est particulier au monde du football. »

Par ailleurs, Florian Maurice lorgne bel et bien un défenseur central au mercato hivernal et affine sa réflexion. « J’ai dit que c’est une réflexion que j’avais, que je n’étais pas fermé mais pas non plus décidé à 100% à pouvoir le faire, a expliqué le directeur sportif du Stade Rennais à la chaîne TVR. C’est un profil très difficile à trouver. On verra. »

