Ultimatum pour Petkovic, Nice attaqué en L1, Rennes lutte avec le Real Madrid pour une pépite

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais cible Endrick

Endrick fait sensation au Brésil... à tout juste 15 ans ! Le jeune attaquant est l'une des révélations de la Copinha de São Paulo, une des compétitions phares chez les jeunes. Ses exploits ont traversé l'Atlantique et son nom a déjà été associé au Real Madrid... mas aussi au Stade Rennais ! Selon ESPN, le club breton serait également interpelé par la précocité du Brésilien et a envoyé un émissaire pour le superviser durant la fin de la compétition. Endrick n'a pas encore de contrat professionnel, pour autant, il ne pense pas encore à un départ.

Petkovic sur la sellette à Bordeaux

Selon L’Équipe, la direction des Girondins des Bordeaux attend de Vladimir Petkovic un signal fort dimanche contre Strasbourg pour montrer qu’il reste l’homme de la situation. Un nouvel échec devrait lui être fatal. « Il est trop plat, souligne un proche de joueur dans le quotidien sportif. Avec lui, tu ne sais jamais quand il est content ou quand il est énervé ». Dernièrement, Petkovic avait aussi semblé se démarquer de sa direction en affirmant que Laurent Koscielny restait son capitaine et qu’il comptait sur lui pour le déplacement à Rennes...

Offre de Lorient pour Grosicki

Selon Ouest-France, le FC Lorient a formulé une première offre entre 200 000 et 300 000 € au Pogon Szczecin pour s’attacher les services de Kamil Grosicki (33 ans). L’ancien joueur du Stade Rennais (2014-2017) aurait déjà donné son accord aux Merlus. Le club breton a également annoncé hier le recrutement de Bonke Innocent. Le milieu défensif nigérian (25 ans), qui évoluait à Malmö depuis 2017, s’est engagé jusqu’en 2025.

Guessand visé par l’ESTAC

Le nouvel entraîneur de Troyes Bruno Irles veut muscler son effectif au mercato hivernal. Notamment dans le secteur offensif. Selon Foot Mercato, l’ESTAC souhaitent enrôler Lamine Gueye (23 ans), l'ailier du FC Metz et espère parallèlement attirer Evann Guessand, l'attaquant de l'OGC Nice. Sauf que Chrtophe Galtier a récemment fermé la porte à un départ de son jeune joueur (20 ans).

Les unes du journal L'Équipe du mercredi 19 janvier

