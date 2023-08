Todibo (Nice) vers Manchester, des signatures à Rennes et Bordeaux, 3 recrues au LOSC ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Bordeaux : deux signatures et un départ officialisés

Il n'y a eu du mouvement ce mardi aux Girondins de Bordeaux puisque le club bordelais a officialisé les signatures des premiers contrats professionnels du milieu offensif portugais, Mathias De Amorim, et de l'attaquant français, David Tebili, et le départ en prêt du milieu de terrain français, Lenny Pirringuel, à Pau, pensionnaire de Ligue 2.

FC Metz : Alakouch en prêt, Asoro arrive

Sofiane Alakouch quitte temporairement le FC Metz. L'ancien latéral droit du Nîmes Olympique est prêté une saison au Paris FC, qui pointe actuellement à la 20ème et dernière place de la Ligue 2. Par ailleurs, L’Équipe fait savoir que le club lorrain s’est mis d’accord hier avec Djurgardens pour l'ailier Joel Asoro contre 1,2 M€. L'international suédois (24 ans, 2 sélections) arrive aujourd’hui à Metz pour y passer sa visite médicale avant de s'engager pour quatre ans. De quoi rassurer Laszlo Bölöni, qui pourrait perdre Georges Mikautadze et Youssef Maziz, deux titulaires de son trident offensif, lors du mercato.

Mais aussi...

LOSC : Fonseca attend encore 3 recrues

Selon L’Équipe, le LOSC cherche toujours à réaliser une grosse vente pour équilibrer ses finances. Elle devait concerner Jonathan David mais même si rien n’est à exclure pour l’attaquant canadien, le temps et l’absence d’offres ne jouent pas en sa faveur. Aujourd’hui, c’est son coéquipier Carlos Baleba qui anime le marché. Le LOSC a reçu une offre de 25 M€ (plus 5 M€ de bonus) de Brighton pour le milieu camerounais, et les discussions continuent. En parallèle, Lille espère encore valider la venue de Nabil Bentaleb (28 ans). Pour que l’Angevin, qui se trouvait en tribune dimanche au stade Pierre-Mauroy contre Nantes (2-0), puisse signer, il faut encore que les doutes sur sa condition physique, nés de sa visite médicale, soient levés. Les Dogues ont aussi planifié l’arrivée d’un gardien remplaçant et d’un deuxième attaquant pour remplacer Mohamed Bayo, poussé vers la sortie.

Stade Rennais : la prolongation de Truffert actée ?

Si le Stade Rennais est sur le point de faire une vente record avec Jérémy Doku (21 ans), en partance pour Manchester City contre 60 M€, Arthur Theate (23 ans) est aussi partant. Le départ du défenseur gaucher ne sera pas pour autant acté avant de lui avoir trouvé un successeur. L’Équipe confirme que le club breton a bel et bien tenté un gros coup en cherchant à faire revenir Nayef Aguerd (27 ans), mais la faisabilité du deal avec West Ham s’avère très faible. Rennes pourrait se tourner vers Davinson Sanchez, qui apporterait de l’expérience à une arrière-garde qui en manque cruellement. Son transfert coûterait une douzaine de millions d’euros au SRFC, qui recherche également un attaquant. Parallèlement, le club vient de trouver un accord pour prolonger d’un an (jusqu’en 2026) son latéral gauche Adrien Truffert , comme révélé par Le Parisien.

MHSC : à Lens, Nicollin promet le meilleur à Wahi

Tout heureux d’avoir réussi à vendre grassement Elye Wahi au RC Lens cet été, Laurent Nicollin promet le meilleur à son ancien attaquant à Bollaert. « Il a la chance de pouvoir jouer la Ligue des Champions avec le RC Lens. Je pense que ça va être assez magique. C'est un bon choix de carrière. Après à lui de confirmer, de marquer des buts, a récemment commenté le président du Montpellier HSC au micro de RMC Sport. C'est un gamin très attachant, très respectueux qui écoute beaucoup. Il mérite de jouer dans des clubs plus grands que le nôtre. Malheureusement, certains clubs n'ont pas saisi l'occasion, mais Lens l'a saisi. J'espère qu'il va marquer beaucoup de buts avec Lens et rendre le public heureux. »

Et enfin...

OGC Nice : Todibo vers Manchester United

Dans son édition du jour, L’Équipe laisse entendre que le départ de Jean- Clair Todibo (23 ans) à Manchester United se profile. Du coup, l’OGC Nice recherche un joueur en défense centrale. Le nom de Christopher Wooh (21 ans) a été cité, mais le Rennais fait simplement partie des joueurs envisagés à l’instant T. Les Aiglons cherchent à se renforcer au poste de latéral gauche. Trois noms émergent : Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton, 22 ans), Sergio Akieme (Almeria, 25 ans) et Lucas Digne (Aston Villa, 30 ans). Le Gym tentera enfin de trouver une recrue capable d’apporter de la profondeur au poste d’ailier droit, où Gaëtan Laborde apparaît comme la seule réelle option.

AS Monaco : Balogun chaud pour venir sur le Rocher ?

La priorité de la dernière ligne du mercato est d’attirer un avant-centre et Folarin Balogun se situe en haut de la short-list. D’après L’Équipe, l’Américain (22 ans) serait prêt à rallier le Rocher mais Arsenal, où il est encore lié pour deux ans, en espère près de 50 M€. La première offre de l’ASM, légèrement inférieure à 40 M€, a été repoussée. Les échanges avanceraient positivement. L’autre joueur visé se trouve aussi à Londres, où le défenseur central de Fulham Tosin Adarabioyo (25 ans) attend un accord entre les deux clubs. Mais Monaco reste en concurrence avec Tottenham dans ce dossier, figé depuis plusieurs jours.

Girondins : des sanctions sévères après les incidents ?

La commission de discipline de la LFP devrait rendre ses conclusions dans deux semaines, après les incidents de lundi dans les tribunes du stade d’Ajaccio. Si elle pourrait prendre des mesures conservatoires dès aujourd’hui, L’Équipe fait savoir que celle-ci risque d’imposer une fermeture du parcage visiteurs pour plusieurs rencontres. Et parmi la soixantaine de membres des Ultramarines présents lundi soir, il y aura des interdictions de stade, car certains – pas tous – ont été contrôlés lundi. Concernant l’AC Ajaccio, le dispositif de sécurité mis en place par le club sera examiné à la loupe par l’instructeur en charge du dossier et les images de supporters ajacciens s’acharnant sur les Bordelais ne plaideront pas en faveur de l’ACA. Là encore, des interdictions de stade devraient être prises. La commission de discipline attend des identifications de la part des clubs mais, au vu des faits, des huis clos partiels ou totaux ne sont pas à exclure.

MHSC : le prix d'Aguilar (ASM) est enfin connu !

Très intéressé par le retour de Ruben Aguilar cet été, le Montpellier HSC connaît enfin le prix fixé par l'AS Monaco pour laisser partir son latéral/piston droit au mercato. D'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, celui-ci serait de 3 millions d'euros mais une offre s'élevant à 2,5 M€ devrait suffire à faire plier les dirigeants asémistes.

