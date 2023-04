FC Nantes - Toulouse : une des deux équipes privée de Ligue Europa en cas de sacre ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Face au FC Nantes, Toulouse pourrait remporter la première Coupe de France de son histoire. Mais alors que le vainqueur de cette finale sera automatiquement qualifié pour la phase de poules de la prochaine Ligue Europa, les Toulousains pourraient être privés de leur qualification en Coupe d'Europe en cas de sacre.

Deux clubs d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer simultanément l'Europe

La raison ? Le règlement de l'UEFA empêche qu'il y ait deux clubs d'un même propriétaire participant en même temps à la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, comme le souligne nos confrères de RMC Sport. Or, le Téfécé a le même propriétaire que l'AC Milan, à savoir le fonds d'investissement américain RedBird. "Aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d'un club participant aux compétitions interclubs de l'UEFA", est stipulé sur l'article 5 du règlement de l'UEFA, qui pourrait donc mettre son veto sur la qualification en Coupe d'Europe des hommes de Philippe Montanier.

🇪🇺 Deux clubs d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer simultanément l'Europe... en théorie.https://t.co/zbf5TS643E — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2023

Pour résumer En cas de victoire en finale de la Coupe de France face au FC Nantes, Toulouse pourrait être privé de Ligue Europa car le règlement de l'UEFA empêche qu'il y ait deux clubs d'un même propriétaire participant en même temps à la Coupe d'Europe.

