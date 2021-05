TFC : Football Manager, plus qu'un jeu

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Le président du Toulouse F.C., Damien Comolli, affirmait en effet en fin d'année dernière que le club allait bientôt utiliser Football Manager. Mais pas pour organiser des sessions de jeu pendant la pause déjeuner ou entre deux entraînements. Le club se veut à la pointe sur l'utilisation de la big data pour leur recrutement. Démarché par l'équipe de Sports Interactive, la société créatrice du jeu, Comolli s'est dit ouvert à l'utilisation des statistiques de la plateforme comme le font déjà de nombreux autres clubs de football qu'ils soient professionnels ou non. L'objectif serait ainsi de compléter d'autres outils déjà en place, pour vérifier l'historique des blessures d'un joueur avant de le recruter par exemple.

Pour les fans du TFC, il est toujours possible de se mettre dans la peau des dirigeants du club en choisissant leur équipe favorite. Ce n'est pas le cas de la plupart des supporters des clubs anglais. Hormis le club de Leicester F.C., le jeu vidéo ne possède pas les licences des équipes de Premier League. Soulagement en revanche pour les supporters du Southampton F.C. qui ont la possibilité se mettre dans la peau de Ralph Hasenhüttl à condition d'acheter une édition spéciale du jeu.

Pour se consoler, les supporters du Liverpool F.C. peuvent malgré tout jouer à la PlayStation ou à la Xbox avec une manette aux couleurs de leur club. Les idées marketing en rapport avec le foot peuvent en effet être des plus créatives. Le club de la Mersey possède sa propre version du Monopoly. Les fans peuvent ainsi s'adonner à l'un des jeux de société les plus célèbres au monde avec une version incluant toutes les plus grandes légendes des Reds. Voilà qui devrait inspirer Damien Comolli, lui qui fut directeur sportif du club anglais pendant près de deux ans.

Le football investit même le casino. Il existe des jeux en ligne où l'on peut prendre la place d'un tireur de penalty ou des machines à sous en ligne avec des symboles inspirés du football comme Football Mania Deluxe. Disponible sur plusieurs plateformes comme Lucky Days, il vous suffit de découvrir comment s'inscrire sur un casino en ligne avec bonus dépôt sur un site de comparaison comme Bonus.ca. A priori, il n'existe en revanche pas encore de machine à l'effigie du club de la Garonne.

Les clubs de football n'hésite plus à s'intéresser au gaming. Le PSG, Manchester City, Wolfsburg, PSV Eindhoven, Sporting Lisbonne et bien d'autres encore ont même créé des équipes professionnelles de eSport, que ce soit pour jouer à Fifa ou League of legends.

Si le Téfécé ne s'est pas encore diversifié dans ces activités, les supporters des Violets peuvent toujours acheter le jeu de cartes officiel dans la boutique du club et arborer fièrement leur logo préféré lors d'une partie de belote.