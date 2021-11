Un ancien de l’OM et Nice bichonne Puel et Ben Arfa, coup dur pour le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lopez poussé à un coup de gueule à Bordeaux

Lentement mais sûrement, les Girondins de Bordeaux s'avancent vers une nouvelle saison très difficile. L'arrivée tardive de Gérard Lopez n'a pas permis de faire des miracles, ce qui incite les participants du dernier plateau de Web Girondins TV à réclamer un coup de gueule présidentiel. "Premièrement, il faut déjà revoir ton milieu avec de la combativité, qui défend, avec de la cohérence entre la défense et l’attaque. Je pense que Gérard Lopez doit maintenant taper sur la table, ce n'est pas possible. Un bon président doit réagir, ce n’est pas possible."

Les vérités de Yoan Cardinale

S’il regrette d’avoir quitté l’OGC Nice, Yoan Cardinale (27 ans, sans club) n’en reste pas moins fan de son ancien entraîneur Claude Puel. « Il m’a donné sa confiance, et j’espère lui avoir bien rendue. Puel, c’est un super coach car il sait bonifier n’importe quel joueur. Peu importe l’âge, il sait comment tirer le meilleur de chaque joueur. C’est en ce sens qu’il est fort. Il aime que ses joueurs aillent au combat. Pour lui, je pourrais aller à la guerre », a-t-il affirmé dans Onze Mondial. Avant d’encenser Hatem Ben Arfa. « En termes de qualité et de vision du jeu, c’est un phénomène ! Il n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir. En fait, je ne pense pas qu’il soit conscient du footballeur qu’il est », a-t-il encensé.

Coup dur pour le RC Strasbourg

Les UB90 a annoncé via un communiqué que le groupe de supporters boycottaient le déplacement à Monaco prévu lors de la 15e journée de L1 (dimanche, 15h). Les supporters du RC Strasbourg indiquent cependant qu’ils seront présents ce samedi à l’entraînement pour montrer leur soutien aux joueurs.

