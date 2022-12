Un chouchou du LOSC lui déclare sa flamme, nouveau staff à Reims, déjà un blessé à Strasbourg !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS Monaco : Jakobs suivi par trois clubs de Bundesliga

Titulaire en début de saison à Monaco, Ismail Jakobs a perdu sa place et glissé sur le banc. A la Coupe du monde, il a fait le chemin inverse avec le Sénégal puisqu'il a débuté sur le banc contre les Pays-Bas (0-2) avant d'intégrer le onze des Lions de la Téranga. Et ses prestations ont tapé dans l'œil des recruteurs. Selon Bild, trois clubs allemands, et pas des moindres puisqu'il s'agit du Bayern Leverkusen, du Borussia Mönchengladbach et de l'Eintracht Francfort, souhaiteraient l'attirer cet hiver. L'ASM est ouverte à l'idée d'un départ, mais seulement sous la forme d'un prêt.

Toulouse FC : Comolli prend trois matches avec sursis

Pour son comportement lors du match contre Monaco (0-2) le 6 novembre, le président du TFC, Damien Comolli, a écopé de trois matches avec sursis de suspension de toute fonction officielle. L'ancien dirigeant stéphanois tiendra une conférence de presse ce jeudi et peut-être évoquera-t-il cette sanction ainsi que son attitude lors de la défaite face à l'ASM.

Stade de Reims : nouveau staff pour Still, Mbuku très courtisé

Nathanaël Mbuku (20 ans) suscite les convoitises. L’attaquant du Stade de Reims n'a disputé que six petits bouts de matches cette saison mais il est suivi par plusieurs clubs français et européens à quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver. Selon Foot Mercato, une approche concrète a été faite par l'Olympiakos. Schalke 04 et Cologne sont également intéressés. Par ailleurs, le nouveau staff organisé autour de Will Still a été présenté lors de la reprise de l’entraînement. Le coach belge a désormais cinq membres à ses côtés pour assurer le maintien du club champenois en L1.