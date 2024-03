Un retour majeur au LOSC, Nice au ralenti, Gouiri bougé à Rennes, l'arbitrage sous tension

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

LOSC : le groupe de Fonseca pour Sturm Graz

Pour le huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence contre Sturm Graz, qui aura lieu ce jeudi (18h45), l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a convoqué un groupe de 21 joueurs. Rémy Cabella, qui était blessé au mollet depuis mi-février dernier, fait son retour tandis que Samuel Umtiti, Andrej Ilic, Tiago Morais, Rafael Fernandes, Adam Ounas, Ignacio Miramon, Ivan Cavaleiro, tous sept blessés, et Nabil Bentaleb, suspendu, manquent à l'appel.

Le groupe du LOSC : Chevalier, Negrel, Mannone - Santos, Touré, Yoro, Alexsandro, Diakité, Ismaily, Gudmundsson - André, Cabella, Bouaddi, Gomes, Vanbaleghem, Haraldsson - David, Zhegrova, Yazici, Ferrah, Bazié.

OGC Nice : le Gym tourne au ralenti

L’OGC Nice n’a pris que cinq points en sept journées depuis le début de la phase retour de la Ligue 1, soit une moyenne de 0,7 point par match. C’est nettement moins que lors de la phase aller, durant laquelle les Niçois tournaient à un peu plus de 2 points par match avec 35 unités récoltées en 17 rencontres.

Mais aussi...

Stade Brestois : une défense de fer

La magnifique deuxième place du Stade Brestois doit beaucoup à une grosse solidité, sa défense étant la plus hermétique de Ligue 1, après celle de Nice, avec seulement 18 buts encaissés. Brest compte 12 clean-sheets depuis le début de saison Seuls Nice et Lille (14) sont parvenus à terminer plus de matches sans encaisser de buts.

AS Monaco : la Juve vise Youssouf Fofana

Selon Ekrem Konur, la Juventus Turin a ajouté le milieu de terrain de l'AS Monaco Youssouf Fofana à sa courte liste de transferts. Newcastle United, West Ham, Arsenal et Brighton sont tous liés au milieu de terrain français de 28 ans.

Stade de Reims : Caillot veut du changement à l’arbitrage

Hier après-midi, les clubs pros ont consacré un collège de Ligue 1 au sujet brûlant de l’arbitrage. Avec en toile de fond les multiples erreurs commises sur l’utilisation du VAR et les conflits à la tête de la corporation entre Antony Gautier, le directeur technique de l’arbitrage (DTA), et Stéphane Lannoy, en charge du secteur professionnel. Ce dernier est très menacé puisqu’il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant sans doute aller jusqu’au licenciement.

« En 2023, les choses se sont plutôt bien passées mais, depuis le début de l’année, il y a un sentiment de flottement important, lance Jean-Pierre Caillot, le président de Reims et du collège de L1. On a la sensation que les arbitres, qui ne sont pas nos ennemis et que l’on considère plutôt comme honnêtes, sont un peu perdus. Ce ne sont pas les hommes qui sont visés mais la façon dont le VAR et un certain nombre de décisions sont appliqués. On veut la mise en place d’un comité de suivi (avec quatre présidents de club), qui était prévu mais n’a jamais vu le jour. On veut rapidement une réunion de travail pour finir la saison avec une utilisation claire du VAR. Il faut la même logique sur tous les terrains de façon que le championnat ne soit pas biaisé par des interprétations différentes d’un arbitre à l’autre. »

Et enfin...

Stade Rennais : Gouiri invité à se bouger

Blessé à un genou fin décembre et donc privé de la CAN après avoir choisi l’Algérie cet automne, Amine Gouiri (5 buts) s’est greffé à l’élan du Stade Rennais mais peut encore faire mieux. Foi de Frédéric Piquionne. « Il n’a pas assez profité l’an passé de l’absence de Terrier et du départ de Jérémy Doku pour avoir plus de poids dans cette équipe, avec un Désiré Doué qui s’est aussi installé, estime l’ex-attaquant rennais dans L’Équipe. Quand on voit son match à Paris, c’est le Gouiri qu’on aime, très fin techniquement, qu’on a vu par séquences à Nice, mais on le voit trop peu. »

« C’est allé vite pour lui la première année à Nice (2020-2021), observe l’ex-directeur du football du Gym, Julien Fournier, qui l’avait recruté à l’OL à 20 ans pour 7 M€. Ça a créé des attentes décalées car il faut parfois le temps d’arriver à maturité, comme ce fut le cas pour Terrier. Mais même s’il a eu un développement moins supersonique que ce que les gens pensaient, il progresse. Dans son langage corporel, je le vois plus mature. Je le vois faire plus d’efforts à la perte de balle, et physiquement, il s’est étoffé. Bien sûr, il doit continuer à faire évoluer sa palette, son jeu de tête, son pied gauche. Mais il est dans le bon club avec le bon entraîneur, je n’ai pas de doute sur lui. »

FC Lorient : Bamba sur les traces de Neymar

Recrue hivernale du FC Lorient, Mohamed Bamba a transfiguré le jeu des Merlus par ses buts et sa faculté à déséquilibrer les défenses adverses. Selon Opta, l’attaquant de 22 ans connaît des débuts similaires à Neymar, avec 6 buts pour ses 6 premiers matchs, juste derrière Zlatan Ibrahimović et Mario Balotelli qui ont mis seulement 5 matchs pour atteindre ce total.

Mis à part le dernier match, celui arrivé en provenance de Wolfsberger en Autriche a marqué à chacune de ses apparitions dans le championnat français. Un départ canon sous ses nouvelles couleurs bretonnes.

Podcast Men's Up Life