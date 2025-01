Une recrue à Lens, Brest veut imiter l’ASSE, Nice craint le pire, un départ majeur au LOSC ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Brestois : Le Saint veut imiter l’ASSE

Denis Le Saint, 60 ans et en poste depuis 2016 à la présidence du Stade Brestois, vit une formidable aventure avec une inespérée Ligue des champions, qui a renforcé son envie de faire grandir le Stade Brestois, qu’il verrait bien, désormais, disputer une Coupe d’Europe assez régulièrement.

« La Ligue des champions, en termes de moyens, nous permet de couvrir cette saison et la prochaine, explique-t-il dans L’Équipe. Naturellement, il va falloir trouver un nouveau modèle financier. On va avoir une réunion pour regarder de quelle manière, au travers de l’histoire que l’on raconte, on peut capitaliser. Le Stade Brestois est une marque, qui a des valeurs dans lesquelles bon nombre de gens peuvent se retrouver. Comme Saint-Étienne a réussi à entrer dans le cœur des Français. Après, vous avez aussi le droit de me demander si je compte prendre un grand club, demain. Ce à quoi je vais vous répondre : non, je veux faire de Brest un grand club. Et c’est ce qu’on a commencé à faire.

RC Lens : Agbonifo finalement en prêt

Jeremy Agbonifo est en passe d’être Lensois mais la nature de la transaction entre Häcken (D1 suédoise) et le RCL a évolué hier. Alors que le jeune ailier de 19 ans devait arriver sous la forme d’un transfert de 7,5 M€, L’Équipe annonce que les deux clubs ont finalement convenu d’un prêt (d’une valeur d’un million d’euros) avec obligation d’achat – fixée à 6,5 € – en cas de maintien des Sang et Or en Ligue 1. Le Suédois a signé son contrat hier. Il est donc prêté puis sera lié au RC Lens jusqu’en juin 2028.

LOSC : Angel Gomes intéresse West Ham

Alors que les discussions pour une prolongation de son contrat dans le Nord sont au point mort, Angel Gomes devrait quitter Lille à l’issue de cette saison. Selon L’Équipe, le milieu international anglais de 24 ans, arrivé au LOSC en 2020 et qui est en fin de contrat en juin, est suivi de près par West Ham. Mais les Hammers ne seraient pas seul sur les rangs. Le quotidien britannique The Telegraph annonce que Tottenham serait également intéressé mais pour un transfert dès cet hiver.

OGC Nice : un retrait de points après les banderoles ?

La commission de discipline de la LFP va entendre aujourd’hui les dirigeants de l’OGC Nice, dont l’attitude dans l’affaire des banderoles insultantes, lors du match contre l’OM dimanche (2-0), interpelle. D’après L’Équipe, le huis clos total de l’Allianz Riviera est possible, mais également un éventuel retrait de points, avec ou sans sursis. Cette sanction très dure figure dans l’arsenal à disposition de la commission pour sanctionner dans de telles circonstances.

Savanier va rester à Montpellier, Delort arrive !

Sollicité par l’Arabie saoudite, Téji Savanier (33 ans), dans le viseur d’Al-Taawoun, ne devrait pas rejoindre l’écurie du Moyen-Orient. Foot Mercato indique que le MHSC réclamait 3 M€ pour libérer le milieu de terrain de son année et demie de contrat, et que ces exigences ont fait capoté le dossier. Et selon Mohamed Toubache Ter, c’est Savanier qui a tranché et décidé de rester à Montpellier. Dans le sens des arrivées, Andy Delort revient officiellement au MHSC pour un prêt de six mois avec option d’achat.