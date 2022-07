Une recrue arrive à Nice, Bordeaux attend 8 renforts, un ex du LOSC sur le banc de l’ESTAC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Schmeichel encore loin de Nice

L’OGC Nice a fait de Kasper Schmeichel sa priorité pour venir compenser le départ de Walter Benitez la saison prochaine. Le portier danois est d'accord pour rallier la Côte d'Azur cet été mais son arrivée est loin d’être acquise. Selon les informations de “Foot Mercato“, il n'existe pas encore, d'accord contractuel et Leicester n'est pas encore prêt à libérer son gardien puisqu'il veut d'abord trouver son remplaçant. Après quoi il faudra que Nice se mette d’accord avec le club anglais sur un montant de transfert. Par ailleurs, Alexis Beka Beka va rejoindre le Gym. Selon L’Équipe, le milieu international Espoirs du Lokomotiv Moscou y est attendu ce matin pour parapher un contrat de cinq ans. Le transfert est estimé à 14 millions d’euros (bonus compris). L'ancien Caennais était la priorité de Lucien Favre dans l'entrejeu.

ESTAC : Dumont pour remplacer Irles ?

En cas de départ de Bruno Irles, Foot Mercato croit savoir que Stéphane Dumont est la priorité pour le remplacer. Pour sa première saison comme entraîneur numéro un chez les pros, Dumont a su imprimer une identité de jeu à Guingamp et a pris du coffre depuis ses gammes sur le banc des U19 du LOSC. Reste à connaître sa position du principal intéressé et de l’EAG.

SCO Angers : ça bouge au Mercato

Mohamed Toubache-Ter a donné quelques informations sur le mercato à venir du SCO d’Angers. « Azzedine Ounahi devrait rester à Angers, la porte est fermée, affirme l’insider sur Twitter. Zinédine Ould Khaled est la priorité de Cholet. Si départ, ça serait un prêt. » Le transfert d’Enzo Ebosse, avec un contrat jusqu’en 2027, vers l’Udinese est imminent. Selon Nicolo Schira, le club d’Anjou touchera 3 millions d’euros.

Girondins : Guion attend 8 recrues à Bordeaux !

Deux victoires, un nul et une défaite plus ont dessiné un onze type aux Girondins de Bordeaux pendant cette préparation estivale. Selon L’Équipe, il s’articule ainsi : Poussin – Louis-Jean, Gregersen, Barbet, Nsimba – Lacoux, Ignatenko, Fransergio – Delaurier-Chaubet, Maja, Bakwa. Selon les mesures que prononcera (ou non) la DNCG, il y a a priori peu de chances qu’il survive au mois d’août. Les dirigeants bordelais ont dans l’idée d’instaurer à terme un 4-4-2 avec Josh Maja et… Alberth Elis. Plusieurs postes ont été ciblés pour se renforcer : un gardien d’expérience, un latéral droit et deux ailiers sont espérés. Les Girondins sont également en quête de plusieurs doublures aux postes de défenseur central, latéral gauche, milieu de terrain et attaquant. Cela fait huit recrues, en tout, espérées avant la fin du mercato alors que le club sera dans l’obligation de dégraisser.

Stade de Reims : un Japonais en Champagne ?

Désireux de recruter un attaquant ainsi qu’un latéral gauche, Oscar Garcia pourrait être exaucé pour sa première requête. Selon Het Laatste Nieuws, le Stade de Reims serait prêt à payer la clause de 10 M€ pour Junya Ito (Genk, 29 ans). Le but est que le milieu offensif japonais soit prêt pour disputer la première rencontre de L1, début août à Marseille.

Stade Brestois : Blazquez a signé au SB29

Joaquin Blazquez (21 ans), vient de s’engager avec le Stade Brestois pour un prêt d’un an avec option d’achat. Cinquième recrue du club breton, le gardien de but argentin portera le numéro 1 et évoluera aux côtés des deux autres portiers Marco Bizot et Grégoire Coudert.