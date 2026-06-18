OM Mercato : mauvaise nouvelle pour une cible à 20 M€

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM ces derniers mois, le jeune défenseur ukrainien Taras Mykhavko susciterait désormais l’intérêt appuyé de Trabzonspor.

À la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine, l’OM pourrait voir la concurrence s’intensifier dans le dossier Taras Mykhavko. Selon plusieurs échos relayés par la presse turque, Trabzonspor suit de très près la situation du défenseur central du Dynamo Kiev et aurait même placé l’international ukrainien parmi ses priorités estivales.

Âgé de 21 ans, Taras Mykhavko s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du football ukrainien. Formé au FK Lviv avant de rejoindre le Dynamo Kiev en 2023, le gaucher de 1,85 mètre enchaîne les apparitions au plus haut niveau et a récemment découvert la sélection nationale ukrainienne.

Un nom déjà associé à l’OM

Déjà associé à l’OM par plusieurs médias européens ces derniers mois, le défenseur bénéficie d’une cote grandissante sur le marché. Des clubs de Premier League, mais aussi Benfica, auraient également observé son évolution récente.

Du côté de Trabzonspor, la volonté de recruter un défenseur central de premier plan semble claire. Plusieurs sources turques indiquent que les dirigeants du club considèrent Mykhavko comme un profil idéal pour renforcer durablement leur secteur défensif grâce à sa qualité de relance, sa maturité malgré son jeune âge et sa capacité à évoluer dans une défense moderne.

Un prix trop élevé ?

Pour l’OM, cette concurrence supplémentaire pourrait compliquer les négociations. Le Dynamo Kiev, qui a prolongé son joueur en janvier 2026, n’apparaît pas disposé à le laisser partir à bas prix. Plusieurs estimations évoquent désormais une valorisation pouvant dépasser les 20 millions d’euros, une somme qui pourrait freiner le club olympien vu les circonstances actuelles, et donc l’éloigner du dossier.

Le dossier reste encore à un stade précoce, mais une bataille entre Marseille et Trabzonspor pourrait bien animer les prochaines semaines du mercato autour de l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération.