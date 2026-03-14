OM Mercato : un défenseur central à 25 millions d’euros pour remplacer Balerdi ?

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L’OM n’a pas abandonné l’idée de recruter Taras Mykhavko. Le jeune défenseur central du Dynamo Kiev reste dans le viseur du club phocéen en vue du prochain mercato estival, alors que Pavard va certainement repartir à l’Inter, tandis que Balerdi pourrait être poussé dehors. Mais la concurrence européenne s’annonce particulièrement rude sur ce dossier.

L’OM n’a pas lâché Mykhavko

Déjà intéressé l’été dernier, l’OM avait transmis une offre d’environ 15 millions d’euros pour tenter d’attirer le défenseur ukrainien de 20 ans. Une proposition finalement rejetée par le Dynamo Kiev, qui réclamait une somme plus proche des 25 millions d’euros pour laisser partir son joueur, selon le média TransferFeed.

Malgré cet échec, le club marseillais continue de suivre de près l’évolution du dossier. Les dirigeants olympiens apprécient particulièrement le profil du défenseur, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football ukrainien.

Solide dans les duels et capable de relancer proprement, Mykhavko correspond au type de joueur que l’OM cherche à intégrer : jeune, à fort potentiel et capable de progresser rapidement.

Une concurrence venue de toute l’Europe

Le problème pour Marseille, c’est que la piste s’est largement internationalisée. Plusieurs clubs européens suivent désormais le défenseur ukrainien. En Premier League, des formations comme Chelsea et Manchester United seraient notamment attentives à sa situation. Des clubs espagnols, italiens et allemands surveillent également son évolution.

Dans ce contexte, les enchères pourraient rapidement grimper si une bataille s’engage lors du mercato estival. Le FC Porto aurait même envisagé une offre proche de 20 millions d’euros ces derniers mois.

Un jeune défenseur déjà installé à Kiev

Né en 2005, Taras Mykhavko s’est rapidement imposé dans l’effectif du Dynamo Kiev. Le défenseur de 1,85 m a rejoint le club en 2024 et est désormais sous contrat jusqu’en 2030. Lors de la saison 2025-2026 du championnat ukrainien, il a déjà disputé 18 matchs du championnat et inscrit 2 buts, confirmant sa progression au plus haut niveau.

International ukrainien, il compte également une première sélection avec l’équipe nationale, preuve de son ascension rapide dans le football européen.

Un pari sur l’avenir pour l’OM

Estimé autour de 8 millions d’euros par les sites spécialisés, Mykhavko représente un profil typique de pari sur l’avenir pour l’OM. Mais avec l’intérêt croissant de plusieurs clubs majeurs, Marseille devra probablement revenir avec une offre plus importante s’il veut espérer doubler la concurrence.

Le feuilleton pourrait donc s’animer dans les prochains mois, à l’approche d’un mercato estival qui s’annonce déjà brûlant du côté de la Canebière.