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FRANCE

ASSE : Appiah s’est marié, un invité très particulier a attiré l’attention

Par William Tertrin - 19 Juin 2026, 07:00

Le défenseur de l’ASSE Dennis Appiah a célébré son mariage à Menton dans une cérémonie remarquée, rapidement relayée et commentée bien au-delà du cercle familial.

Le défenseur de l’ASSE Dennis Appiah s’est marié il y a quelques jours à Menton, lors d’une cérémonie civile qui a rapidement attiré l’attention des supporters et des médias.

En fin de contrat à l’ASSE, le latéral droit de 33 ans a uni sa vie à celle de sa compagne Axelle dans la salle des mariages de la ville azuréenne, sous un soleil estival. Un événement privé devenu public après plusieurs publications sur les réseaux sociaux, notamment via le compte de Louis Sarkozy, fils de Nicolas conseiller municipal de Menton, qui a officié la cérémonie et dont la présence a beaucoup fait parler.

Plusieurs invités issus du monde du football présents

Dans son message, l’élu a salué un couple “incarnant la jeunesse, la modernité et la fraîcheur”, tout en soulignant leur attachement à une forme de continuité avec la tradition du mariage civil. Une prise de parole qui a contribué à donner une dimension particulière à cette union.

La présence de plusieurs invités issus du monde du football a également été remarquée, dont l’ancien international Emmanuel Imorou et le joueur Jordan Adeoti.

Joueur stéphanois depuis son arrivée en janvier 2023, Dennis Appiah quittera officiellement le club dans les prochains jours, sans savoir encore où il évoluera la saison prochaine.

ASSE

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