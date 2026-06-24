FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 passe à la vitesse supérieure pour Lepenant

Le FC Lorient est passé à l’offensive pour Johann Lepenant, milieu du FC Nantes, très courtisé en Ligue 1 en ce mercato estival.

Le dossier Johann Lepenant s’accélère sur le marché des transferts. Comme révélé sur notre site il y a plusieurs semaines, et confirmé ce mercredi par Foot Mercato, le FC Lorient a manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain du FC Nantes, actuellement sous contrat jusqu’en 2029.

À 23 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais conserve une cote élevée en Ligue 1 malgré une saison globalement compliquée sur le plan collectif avec les Canaris. Son profil complet, sa capacité de projection et son volume de jeu en font une cible privilégiée pour plusieurs clubs du championnat.

Un joueur toujours très bankable malgré la saison du FC Nantes

Malgré la relégation du FC Nantes en fin de saison, Johann Lepenant reste identifié comme l’un des actifs majeurs de l’effectif nantais. Recruté pour environ 2,5 M€, sa valeur est aujourd’hui estimée autour de 7 M€ sur le marché.

Son expérience déjà solide (plus de 150 matchs professionnels) et sa polyvalence au milieu de terrain attirent des clubs cherchant à renforcer leur entrejeu avec un joueur déjà habitué aux exigences de la Ligue 1.

Lorient veut densifier son milieu de terrain

Du côté du FC Lorient, l’objectif est clair : renforcer un secteur médian jugé insuffisant pour les ambitions du club. Les Merlus ont ainsi identifié le profil de Lepenant comme une option crédible et ont déjà entamé des démarches pour se renseigner sur les conditions d’un éventuel transfert.

Mais la concurrence s’annonce forte. D’autres clubs de Ligue 1 suivent également le dossier, comme Toulouse, et le FC Nantes ne devrait pas brader son joueur.

Un dossier qui pourrait animer l’été nantais

Sous contrat jusqu’en 2029, Johann Lepenant n’est pas officiellement poussé vers la sortie, mais sa situation devrait être l’un des feuilletons du mercato estival nantais.

Entre intérêts de clubs de Ligue 1 et stratégie de reconstruction du FC Nantes après une saison difficile, l’avenir du milieu français reste totalement ouvert.