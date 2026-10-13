PSG : le plan mercato avorté de Luis Enrique refait surface avant City, l’OL dans la boucle !

À la veille de Manchester City – PSG, le transfert manqué de Rayan Cherki à Paris en 2024 revient sur le devant de la scène. Luis Enrique avait imaginé pour l’ancien Lyonnais un rôle qui rappelle forcément celui confié ensuite à Ousmane Dembélé.

Cherki avait donné son accord au PSG

Rayan Cherki aurait pu disputer le choc de mercredi sous les couleurs parisiennes. Selon les informations relayées par CulturePSG, le milieu offensif s’était entendu contractuellement avec le PSG durant le mercato estival 2024, alors que l’OL cherchait à renflouer ses caisses.

Les deux clubs avaient également trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à 15 millions d’euros. Très enthousiaste, l’international français avait même adressé un long message vocal à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier de la confiance placée en lui et de sa compréhension durant les négociations. À ce moment-là, le dossier Cherki semblait donc bien engagé.

Rayan Cherki avait envoyé un long vocal à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier de lui offrir l’opportunité de signer au PSG. Excité à l’idée de rejoindre Paris, il avait trouvé un accord contractuel avec le club. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2109712395820322937

Luis Enrique voulait le transformer en faux neuf

Le projet présenté par Luis Enrique allait bien au-delà d’une utilisation classique sur un côté ou dans un rôle de meneur. Le technicien espagnol souhaitait développer la polyvalence de Cherki et envisageait notamment de l’installer en faux neuf.

Une idée particulièrement révélatrice avec le recul. Pendant la saison 2024-2025, l’entraîneur du PSG a essayé plusieurs joueurs dans cette position avant d’y replacer durablement Ousmane Dembélé. Cette réorganisation offensive s’est révélée payante et a participé à la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire parisienne. Cherki aurait donc pu occuper ce rôle avant que Dembélé ne s’y impose.

Dortmund a fait capoter l’opération

Malgré les accords déjà conclus, le Borussia Dortmund s’est invité dans les discussions. Le club allemand promettait davantage de temps de jeu à Cherki, là où le PSG ne lui apportait aucune garantie. Le joueur et son entourage ont alors temporisé, provoquant une vive irritation du côté de la direction parisienne.

Paris a finalement perdu patience et s’est retiré. Dortmund n’a pourtant transmis aucune offre à l’OL, laissant Cherki poursuivre sa carrière dans son club formateur. Le milieu offensif a ensuite prolongé à Lyon, avec plusieurs clauses facilitant un départ à l’été suivant. Un dénouement qui avait constitué un sérieux rebondissement dans ce dossier.

Un transfert à 42,5 M€ un an plus tard

À l’été 2025, Cherki a finalement rejoint Manchester City pour 42,5 millions d’euros, bonus compris. De son côté, le PSG s’était tourné dès 2024 vers Désiré Doué pour renforcer son secteur offensif. Deux trajectoires désormais réunies à l’occasion de ce choc européen, avec un plan de Luis Enrique qui n’aura jamais vu le jour à Paris.