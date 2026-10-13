À LA UNE DU 13 OCT 2026
[15:00]PSG : le plan mercato avorté de Luis Enrique refait surface avant City, l’OL dans la boucle !
[14:40]Stade Rennais : coups durs en série pour Haise avant l’OFI Crète 
[14:32]Association sportive ou société, que choisir quand un club commence à grandir
[14:20]ASSE : une embuscade attend les Verts au Red Star
[14:00]RC Lens : Daniel Riolo valide la méthode Cahuzac et lui offre la recette miracle contre le Sporting
[13:53]OL, RC Lens : les chiffres qui confirment le traitement réservé à Openda
[13:40]OM : une bonne nouvelle est déjà tombée pour Genesio avant Angers
[13:20]RC Lens : coup de froid pour Cahuzac avant le Sporting !
[13:13]LOSC : le verdict est tombé, les Dogues se mobilisent pour Tiago Santos
[13:00]FC Nantes : avant la DNCG, Tavares aurait commis une erreur fatale pour le rachat !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le plan mercato avorté de Luis Enrique refait surface avant City, l’OL dans la boucle !

Par Wladimir DELCROS - 13 Oct 2026, 15:00
PSG : Le plan avorté de Luis Enrique refait surface avant City

À la veille de Manchester City – PSG, le transfert manqué de Rayan Cherki à Paris en 2024 revient sur le devant de la scène. Luis Enrique avait imaginé pour l’ancien Lyonnais un rôle qui rappelle forcément celui confié ensuite à Ousmane Dembélé.

Cherki avait donné son accord au PSG

Rayan Cherki aurait pu disputer le choc de mercredi sous les couleurs parisiennes. Selon les informations relayées par CulturePSG, le milieu offensif s’était entendu contractuellement avec le PSG durant le mercato estival 2024, alors que l’OL cherchait à renflouer ses caisses.

Les deux clubs avaient également trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à 15 millions d’euros. Très enthousiaste, l’international français avait même adressé un long message vocal à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier de la confiance placée en lui et de sa compréhension durant les négociations. À ce moment-là, le dossier Cherki semblait donc bien engagé.

Luis Enrique voulait le transformer en faux neuf

Le projet présenté par Luis Enrique allait bien au-delà d’une utilisation classique sur un côté ou dans un rôle de meneur. Le technicien espagnol souhaitait développer la polyvalence de Cherki et envisageait notamment de l’installer en faux neuf.

Une idée particulièrement révélatrice avec le recul. Pendant la saison 2024-2025, l’entraîneur du PSG a essayé plusieurs joueurs dans cette position avant d’y replacer durablement Ousmane Dembélé. Cette réorganisation offensive s’est révélée payante et a participé à la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire parisienne. Cherki aurait donc pu occuper ce rôle avant que Dembélé ne s’y impose.

Dortmund a fait capoter l’opération

Malgré les accords déjà conclus, le Borussia Dortmund s’est invité dans les discussions. Le club allemand promettait davantage de temps de jeu à Cherki, là où le PSG ne lui apportait aucune garantie. Le joueur et son entourage ont alors temporisé, provoquant une vive irritation du côté de la direction parisienne.

Paris a finalement perdu patience et s’est retiré. Dortmund n’a pourtant transmis aucune offre à l’OL, laissant Cherki poursuivre sa carrière dans son club formateur. Le milieu offensif a ensuite prolongé à Lyon, avec plusieurs clauses facilitant un départ à l’été suivant. Un dénouement qui avait constitué un sérieux rebondissement dans ce dossier.

Un transfert à 42,5 M€ un an plus tard

À l’été 2025, Cherki a finalement rejoint Manchester City pour 42,5 millions d’euros, bonus compris. De son côté, le PSG s’était tourné dès 2024 vers Désiré Doué pour renforcer son secteur offensif. Deux trajectoires désormais réunies à l’occasion de ce choc européen, avec un plan de Luis Enrique qui n’aura jamais vu le jour à Paris.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot